Colpi di fucile contro un fuoristrada a Rossano, prova dello stub

Alla prova sono state sottoposte due ragazzi sospettati di essere gli autori del tentato omicidio di ieri

ROSSANO (CS) – Test per rintracciare gli autori del tentato omicidio di Rossano. Nell’ambito dell’attività di indagine sono stati sottoposti alla prova dello stub D.M.P. classe 1997 e D.M.L. classe 1993, entrambi difesi dall’avvocato Francesco Nicoletti. Tutto il materiale tecnico raccolto al fine di verificare se i due abbiano usato delle armi nelle ultime ore attraverso dei tamponi che rilevano la presenza di polvere da sparo sulle mani sarà inviato ai carabinieri del R.I.S. di Messina che provvederanno ad effettuare le dovute analisi e comparazioni per poi consegnare gli esiti alla Procura della Repubblica di Castrovillari che coordina le indagini. I due giovani rossanesi sono sospettati di essere gli autori della sparatoria avvenuta ieri nella zona di Piana dei Venti, con alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un fuoristrada. Nonostante gli spari abbiano colpito la vettura il conducente, un cinquantaduenne del posto, non è rimasto ferito. Anzi credeva che i rumori fossero riconducibili al manto stradale dissestato finché dopo essersi fermato ha notato i segni dei proiettili sulla carrozzeria. Nell’immediatezza dei fatti sono state effettuate anche delle perquisizioni all’interno delle abitazioni degli indagati al fine di cercare di individuare e recuperare l’arma con la quale sarebbe stato commesso il tentato omicidio.

In foto una strada di Piana dei Venti