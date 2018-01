Mareggiate: c’è chi parla del “ritorno della spiaggia”, ma Fuscaldo è devastata (FOTO)

Fuscaldo continua a subire i danni del mare, con danni ingenti e impressionanti ma c’è chi ha anche sottolineato la crescita della spiaggia; il cosiddetto ripascimento che si è verificato solo nei pressi della piazzetta San Francesco. Il resto è devastazione.

FUSCALDO (CS) – Un progetto che ‘evidentemente’ non funziona come dovrebbe, o almeno funziona in piccolissima parte perchè se da un lato si è ‘riformato’ un tratto di spiaggia a Fuscaldo, ma a neanche 200 metri dalla sabbia ci sono i danni, ingenti. Il mare ha inghiottito strade, arrivando ai cancelli delle palazzine. Insomma se il sindaco Gianfranco Ramundo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Rlb e alla seconda visita di Striscia la Notizia aveva parlato di “sfortuna”, emerge chiaramente che c’è una parte del centro tirrenico i cui proprietari di casa avrebbero bisogno di un ‘amuleto’, ma bello grosso.

Fuscaldo dunque è spaccata in due; da una parte (molto piccola) la spiaggia è tornata ad esistere ma parliamo di una minima porzione di costa antistante la cosiddetta piazzetta San Francesco. Il resto del lungomare sud, è letteralmente a pezzi. Ma è più facile vedere il positivo, in questa ‘tragedia naturale’ che dura ormai da anni rispetto al “negativo” ignorato per anni. Secondo gli ingegneri della Regione Calabria infatti, il progetto dei pennelli per il ripascimento della spiaggia starebbe funzionando. Il problema è che il resto è in balia del mare e l’allarme è ancora più alto per il lungomare nord, perchè quei 50 metri lungo la rotonda Russo sono a stretto contatto con il mare, le sue onde e la furia delle mareggiate. E si continuano a chiedere risorse, finanziamenti, alla Regione Calabria che ha l’obbligo di intervenire.

Fuscaldo comunque non è la sola cittadina devastata dall’erosione costiera ed evidentemente il Master Plan per scongiurare e proteggere le spiagge ‘fa acqua’; anche Guardia Piemontese, Cetraro e Acquappesa sono a rischio. E se qualcuno intende davvero sottolineare l’allungamento della spiaggia, la situazione reale è un proseguimento di danni su danni. Lavori fatti a metà, poco utili da una parte e dall’altra inesistenti.

La ‘spiaggia’ davanti piazzetta S. Francesco – lungomare Sud

La mareggiata di ieri 2 gennaio 2018 – zona lungomare Sud