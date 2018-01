Raccolta differenziata, Castrovillari al 3°posto della graduatoria regionale per ricevere 700mila euro

“L’obiettivo è responsabilizzare al massimo i cittadini per far conferire meno indifferenziato con il conseguente aumento di differenziato”

CASTROVILLARI (CS) – La città di Castrovillari, in merito alla raccolta differenziata, si attesta al terzo posto nella graduatoria regionale provvisoria tra i Comuni con popolazione sopra i 5mila abitanti che hanno candidato i propri progetti di miglioramento del Servizio. Lo affermano con orgoglio il Sindaco, Domenico Lo Polito, e l’Assessore all’Ambiente, Pasquale Pace, i quali annunciano che per questo “il capoluogo del Pollino avrà un finanziamento di 700mila euro, provenienti dai POR FESR FSE, al fine di migliorare la raccolta che si va affermando sempre più con percentuali interessanti grazie a maggiori coinvolgimenti e sensibilità civiche nonché ad una sinergia pubblico privato e ad una attività portata avanti dal Comune con gli Uffici e dalla Società che si occupa del Servizio, coinvolgendo e sensibilizzando.”

“L’erogazione – tengono a precisare gli amministratori – sono a riconoscimento dell’idea posta in essere dall’Ente, che si sta sviluppando a più livelli per un miglioramento, sempre più accentuato, della qualità ambientale e della stessa vita dei residenti che non possono prescindere dai nuovi percorsi virtuosi messi in campo dall’amministrazione per portare a questa fondamentale metodica per differenziare. L’azione – aggiungono – non può prescindere da nessuno come da quell’accompagnamento ragionato e in atto per renderla efficace in tutte le sue forme d’intervento. Il lavoro, naturalmente, – concludono – non termina qui perché l’obiettivo, sui diversi fronti che si stanno svolgendo, è responsabilizzare al massimo i cittadini per far conferire meno indifferenziato con il conseguente aumento di materiale differenziato. Ecco perché continueremo in maniera costante anche con l’aiuto delle nuove risorse destinateci. Accrescere la partecipazione a questo sistema sarà la svolta che, già dagli ultimi indicatori, ci da favoriti sulla strada di una adeguata raccolta differenziata, fattore determinante per rendere più vivibili e godibili il territorio ed i luoghi che lo contraddistinguono.”