Escalation di furti nelle abitazioni a Piane Crati, 15 in un mese: è allarme tra i cittadini

É dall’inizio del mese di dicembre che nel piccolo centro di Piane Crati si susseguono furti nelle abitazioni. La gente ha paura e chiede interventi e maggiore sicurezza

PIANE CRATI (CS) – I cittadini li chiamano “ladri della domenica”; persone che agiscono in maniera seriale saccheggiando nelle ore pomeridiane e notturne le case. Cercano gioielli, contanti, elettrodomestici di valore e lasciano le abitazioni dei poveri cittadini a soqquadro. L’utente che ci ha scritto per segnalarci questa preoccupante situazione ha sottolineato come in un mese si siano verificati già 15 casi di furto: “Non ne possiamo più. Non possiamo nemmeno lasciare casa incustodita per fare la spesa”.

Intanto per questo pomeriggio alle ore 16.00, é stata convocata ed accolta la richiesta di numerosi cittadini terrorizzati da questo fenomeno dal commissario che insieme alle forze dell’ordine presiederà un assemblea pubblica presso la sala consiliare del Comune di Piane Crati. “La paura é tanta, come tanta é la volontà di fermare questi balordi al più presto e ripristinare l’ordine e la sicurezza“. Perchè 15 rapine in un mese fanno paura.