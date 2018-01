Incidente sull’Autostrada del Mediterraneo in provincia di Cosenza

TARSIA (CS) – Incidente sull’Autostrada del Mediterraneo nel tardo pomeriggio di oggi. Intorno alle 19.00, per cause ancora in corso di accertamento, una vettura si è ribaltata nei pressi dello svincolo di Tarsia in direzione sud. All’interno dell’auto, che riporta sulla carrozzeria gli adesivi con l’intestazione di una scuola guida di Tarsia, pare vi fossero un ragazzo, una ragazza e una bimba. Due automobilisti che transitavano nello stesso tratto autostradale, tra Tarsia e Altomonte, sono intervenuti per dare soccorso ai tre in attesa dell’intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto dopo pochissimi minuti. La donna è l’unica ad aver riportato ferite tali da rendere necessario il trasferimento in ospedale per le cure del caso. Illesa invece la bambina che inizialmente sembrava fosse rimasta incastrata tra le lamiere, mentre il giovane sembrerebbe abbia riportato alcune contusioni per le quali, al momento, non è stato ritenuto utile il ricovero in ospedale. Dai primi rilievi sembrerebbe che una vettura abbia tagliato la strada al ragazzo alla guida dell’automobile il quale, per scansarla, avrebbe compiuto una manovra talmente repentina da far capovolgere il mezzo.