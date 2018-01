Spaccio di stupefacenti a Rossano, pregiudicato in manette

L’uomo è stato fermato per strada e perquisito dagli agenti di polizia che hanno poi esteso i controlli all’abitazione in cui vive

ROSSANO (CS) – Nuovo arresto a Rossano dopo le denunce scattate nei giorni scorsi a carico di quattro persone trovate in possesso di diversi grammi di marijuana. Questa mattina nel corso dei controlli straordinari nei territori ad alta densità criminale personale della Squadra Volante del Commissariato di Rossano ha tratto in arresto un noto pregiudicato trentatreenne del posto. Si tratta di C. G. accusato di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto dopo essere stato fermato e perquisito per strada è stato trovato in possesso di marijuana. I poliziotti insospettiti dal suo atteggiamento, visti i precedenti penali a carico, hanno deciso di estendere i controlli all’abitazione in cui risiede. Nell’appartamento sono stati quindi rinvenuti altri 80 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Espletate le formalità di rito, C. G. è stato arrestato in flagranza di reato e tradotto presso la casa circondariale di Castrovillari in attesa di giudizio.