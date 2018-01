Denunciate le promesse disattese del governatore della Regione Calabria Mario Oliverio

PEDACE (CS) – «Un’eccellente difesa d’ufficio. Peccato però che nella foga di coprire mancanze e ritardi propri, si sia finito col confermare le mie ragioni: gli impianti di Lorica sono chiusi e non c’è ancora data certa per la loro riapertura, contrariamente agli annunci del presidente della Regione». Arriva a stretto giro di posta la replica del consigliere Gianluca Gallo all’indirizzo del consigliere di centrosinistra Giuseppe Giudiceandrea. A Gallo, che lamentava il mancato rispetto dei termini di apertura degli impianti di risalita della località sciistica calabrese, chiedendo chiarimenti, Giudiceandrea risponde contestando livore e scarsa conoscenza della problematica, annunciando l’imminente inaugurazione dell’opera e rivendicando all’attuale governo regionale ogni merito degli interventi in corso.

«Ringrazio Giudiceandrea – osserva Gallo – per aver ricordato che per tre anni sono stato costretto a battermi in sede giudiziaria per veder riconosciuto un diritto: se lui e la sua maggioranza avessero trovato tempo per insediare a tempo debito la giunta per le elezioni, non sarebbe stato necessario. Lo ringrazio pure per aver detto, sostanzialmente, la verità: la sky area di Lorica è frutto di finanziamenti e programmazione della precedente giunta regionale, intervenuta per fare quello che gli illustri esponenti del centrosinistra non hanno mai fatto per la Sila, nonostante i tanti autorevoli esponenti di sinistra da sempre presenti in Parlamento come in Regione».

Frutto dell’attuale governo, secondo l’esponente della Casa delle Libertà, sono invece gli odierni ritardi: «Conosco bene – sottolinea Gallo – le vicissitudini giudiziarie che hanno interessato la ditta appaltatrice. Le ho anche espressamente richiamate, sorvolando solo su tragedie umani e personali che non meritano strumentalizzazioni politiche. Ma non sfugge a Giudiceandrea, che difatti da accorto difensore si guarda bene dal ricordarlo, che l’impegno di aprire gli impianti di Lorica era stato assunto pubblicamente in prima persona dal presidente Oliverio e fissato al 15 dicembre.

Passati Natale e Capodanno, ci si dice ora che l’inaugurazione avverrà a breve, e che saremo tutti invitati. Ringrazio anche per questo Giudiceandrea: sono contento per lui che il presidente della giunta abbia voluto conferirgli la delega agli inviti». In coda, la riflessione: «Mi si contesta un eccesso di livore. Avrei preferito lo si fosse fatto entrando nel merito alle questioni sollevate, indicando ad esempio date certe per la riapertura. Me ne farò una ragione: se per avere risposte dalla giunta regionale, sia pure tramite interposta persona, è indispensabile ricorrere alla polemica, lo farò ancora, sebbene per necessità indotta. I tempi dell’opposizione materasso sono finiti. Quelli degli inciuci, almeno per quanto mi riguarda, anche».