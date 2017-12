Botti illegali, polizia sequestra mezzo quintale di materiale pirotecnico vietato

La Polizia di Stato continua la sua azione di controllo su tutto il territorio della provincia di Cosenza.

ROSSANO (CS) – Negli ultimi giorni, con l’avvicinarsi dei festeggiamenti di Capodanno, si è intensificato il contrasto alla vendita illegale di materiale esplodente e ieri, in tarda serata a Rossano, è stato sequestrato circa mezzo quintale di materiale esplodente di genere vietato. I controlli hanno interessato soprattutto attività commerciali e venditori ambulanti e sono stati compiuti con l’impiego anche di equipaggi del Nucleo Prevenzione Crimine, della Squadra Volante e della Polizia Scientifica, coordinati da personale della Polizia Amministrativa del Commissariato di Rossano, diretto dal dr. Giuseppe Massaro.



Un commerciante è stato denunciato per detenzione e commercio abusivo di materiale esplodente, materiale che teneva occultato sotto altri alimenti di banco regolarmente in vendita. Nella sola giornata di ieri la Polizia ha messo in atto 21 posti di controllo, identificato 310 persone, controllato 192 autovetture ed eseguito 2 perquisizioni domiciliari e 61 controlli a persone sottoposte ad obblighi di legge.