Inaugurata la nuova stazione di Corigliano, già preda di atti vandalici (FOTO)

Sindaco Geraci: “Ogni singolo atto vandalico verso il patrimonio pubblico andrebbe punito con pene e sanzioni esemplari”

CORIGLIANO – Inaugurata da appena tre giorni la nuova stazione ferroviaria di Corigliano, è stata già preda di atti vandalici. L’inciviltà e l’incuria, anche stavolta, non si sono fatte attendere. Da poco la Rete Ferroviaria Italiana aveva terminato i lavori di ristrutturazione, costruzione del sottopassaggio e miglioramento dell’accessibilità da parte dell’utenza a ridotta mobilità; ma i vandali hanno danneggiato gran parte di questi (così come mostrano le foto pubblicate dall’Associazione Ferrovie in Calabria). Sottopassaggi usati come latrine e deteriorati; muri imbrattati; segnali distrutti; obliteratrici ed emettitrici dei biglietti manomesse; ecc. Purtroppo, non essendo presente un sistema di videosorveglianza, i vandali hanno potuto agire indisturbati; soprattutto nelle ore serali quando l’afflusso di passeggeri è minore e la stazione è quasi deserta.

Anche il sindaco Giuseppe Geraci è intervenuto nel merito: “Ogni singolo atto vandalico – ha dichiarato -verso il patrimonio pubblico andrebbe punito con pene e sanzioni esemplari. Imbrattare i muri con vernice spray o, ancora peggio, introdursi all’interno del cantiere e danneggiare pesantemente l’opera, distruggendo scale ed impianto di illuminazione, non può essere considerata come una semplice bravata. Il danno, oltre che economico, è al decoro e all’immagine della città. Chi sbaglia deve pagare.” Il Sindaco coglie l’occasione per informare che la stazione sarà dotata di un sistema di videosorveglianza. “RFI, proprietaria del bene, non ha fatto in tempo a completare l’impianto prima che agissero gli ignoti. Condividendo le denunce di Ferrovie Italiane e dell’impresa che sta realizzando i lavori – aggiunge il primo cittadino – ci auguriamo che le forze dell’ordine possano presto individuare i responsabili di questo scempio. Prima delle feste natalizie sono stati danneggiati i gradini della scala che porta al sottopasso e sono stati imbrattati muri e marciapiedi nuovi con scritte di colore rosso. Anche la controsoffittatura del sottopasso è stata presa di mira da ignoti.”