Omicidio in famiglia ‘a pagamento’ nel Cosentino, confermate condanne

Il muratore era stato freddato in provincia di Cosenza da un killer assoldato dal cognato e pagato 500 euro

COSENZA – È stata confermata anche in appello la sentenza emessa in primo grado, con rito abbreviato, nei confronti di Salvatore Buffone e Cristian Dulan accusati rispettivamente di essere il mandante e l’esecutore materiale dell’omicidio di Carmine Avato, muratore di San Cosmo Albanese, nel Cosentino, freddato nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2015. Confermati, quindi 30 anni di reclusione per Buffone e 18 anni per Dulan, reo confesso del delitto. La vittima, rientrando a casa da una serata in pizzeria, è stata raggiunta da sei colpi di pistola calibro 7,65 mentre scendeva dalla propria auto. Il 27 dicembre successivo Buffone e Dulan sono stati arrestati in seguito a una perquisizione che i carabinieri della Compagnia di Corigliano hanno effettuato a casa di Dulan il quale, all’arrivo dei militari, ha cercato di sbarazzarsi di una pistola calibro 7,65 senza riuscirvi. Sottoposto a interrogatorio, Dulan ha dichiarato di avere ricevuto da Buffone, diversi mesi prima del delitto, la richiesta di uccidere Carmine Avato, suo cognato, perché, a suo dire “maltrattava la famiglia della sorella”. In cambio avrebbe ricevuto un “rimborso spese” di 500 euro. Salvatore Buffone era difeso dall’avvocato Francesco Siclari, Dulan da Claudio De Luca. Le parti civili erano rappresentate dagli avvocati Emilia Francesca Aceto, Aldo Zagarese e Antonello Calvelli.

Da sinistra: Carmine Avato (la vittima), Cristian Dulan e Salvatore Buffone (i due accusati dell’omicidio)