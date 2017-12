Operazione Christmas Money a Rossano, i presunti estorsori tornano in libertà

Scarcerate quattro delle cinque persone accusate in concorso di estorsione aggravata, continuata, rapina e lesioni personali

ROSSANO (CS) – Circa dieci giorni fa cinque persone sono state arrestate per estorsione aggravata, continuata, in concorso, rapina e lesioni personali ai danni di titolari di alcuni esercizi commerciali di Rossano. Si tratta di Alfonso Ammirato di anni 34, Giuseppe Abastante di anni 23, Giuseppe Barbieri di anni 23, Mario Buontempo di anni 27 e Massimo Manisco di anni 34. Nello scorso mese di novembre, erano stati identificati dopo essere stati sorpresi dalla Polizia di Stato durante un’aggressione posta in essere all’interno di un’attività commerciale di Rossano nei confronti del titolare e di un suo amico pachistano. I due erano stati brutalmente aggrediti con calci e pugni tanto da dover essere ricoverati d’urgenza in Pronto soccorso. L’attività d’indagine che ha portato all’operazione Christmas Money ha poi consentito di ricostruire altri episodi estorsivi, subiti nel corso del tempo e seguiti da danneggiamenti all’attività commerciale. Tradotti presso il carcere di Castrovillari sono tutti stati oggi rimessi in libertà tranne Alfonso Ammirato. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha nelle scorse ore accolto nella totalità le richieste del loro legale difensore Ettore Zagarese e annullato la misura cautelare della detenzione per difetto di gravità indiziaria. L’avvocato Zagarese ha infatti sostenuto la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei propri assistiti e il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato la misura per i quattro indagati disponendone la scarcerazione immediata senza alcun obbligo.

LEGGI ANCHE