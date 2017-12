Acquappesa e Guardia Piemontese continuamente protagoniste di atti delinquenziali: pochi giorni fa colpita la parrocchia

ACQUAPPESA (CS) – “Il circolo IDM di Acquappesa e Guardia Piemontese – si legge in una nota del responsabile Massimigliano De Caro – esprime la piena solidarietà al Parroco di Acquappesa, Don Giacomo Minervino, per il furto subito in parrocchia nei giorni scorsi. Si tratta soltanto dell’ultimo episodio di un’escalation di atti delinquenziali che sembra non avere fine e che vede tristemente e continuamente protagonista la comunità acquappesana. È da oltre un anno, ormai, che il paese è preso di mira da delinquenti senza scrupoli, l’ultimo caso ne è un esempio chiaro, e che riescono a muoversi indisturbati nella stessa giornata. È giunto il momento di dire basta, è necessario e urgente intraprendere ogni iniziativa indispensabile a fronteggiare quella che è diventata una vera e propria emergenza di un territorio che già soffre di grandi inefficienze e alle quali si aggiunge ora la paura di un’intera popolazione rassegnata e paralizzata.

È doveroso dare un segnale forte della presenza delle istituzioni, per tale ragione è nostra intenzione chiedere un nuovo Consiglio comunale, che segue quello dello scorso anno dove già si era discusso di tale emergenza ma al quale non si è dato seguito con azioni precise e mirate. L’invito è rivolto anche alla cittadinanza, è importante che siano presenti tutti, nella seduta affronteremo la discussione volta a sostenere qualsivoglia iniziativa di contrasto a questo pericoloso fenomeno anche chiedendo un coinvolgimento maggiore delle forze dell’ordine, interpellando ed invitando lo stesso Questore di Cosenza.”