COSENZA – Temperature in discesa di diversi gradi e instabilità diffusa che porterà a locali acquazzoni, rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani. Questo il tempo nel fine settimana sulla Calabria che, dopo una settimana dominata dall’alta pressione di matrice africana, tanto sole e temperature vicine anche ai 36 gradi, sarà interessata da un peggioramento del tempo per l’arrivo di un piccolo vortice freddo e da aria più fresca in discesa dal Nord Europa. Ma il refrigerio sparirà nel giro di tre giorni, visto che già a metà settimana saremo colpiti da una nuova ondata di caldo africano, che sarà via via più intensa di quella precedente e che ci accompagnerà per almeno una decina di giorni. Temperature che saliranno nuovamente sopra i 35 gradi e che addirittura, verso la fine della prossima settimana, potranno raggiungere e superare anche i 38-39 gradi.

Temperature sopra la media per 4 settimane

La tendenza delle prossime 4 settimane, secondo l’Aeronautica Militare, è per valori termici abbondantemente sopra la media. Anche se tutte queste previsioni si avvereranno, non basteranno a spiegare i cambiamenti climatici, secondo la climatologa del Cnr Marina Baldi che invita ad aspettare l’andamento delle temperature a luglio ed agosto per trarre conclusioni. “Bisogna attendere, vedere come evolve la stagione estiva – spiega – visto che siamo ancora in primavera. Dalle analisi si potrà valutare se hanno influito i cambiamenti climatici. Ed è impossibile anche dire se si ripeterà l’ondata di caldo eccezionale del 2003, che pure aveva fatto registrare valori anomali già a maggio”.

Caldo anomalo, da 5 a 12 gradi in più rispetto alla media

Un dato di fatto, comunque, è che le temperature cui stiamo assistendo in questi giorni sono anomale per il periodo, e altrettanto anomali sono il repentino abbassamento delle temperature del prossimo weekend, e la successiva nuova impennata dei valori. “Al momento – spiega Baldi – le temperature sono molto più alte delle medie stagionali, da 5 a 12 gradi in più. Ma i valori si abbasseranno a breve a causa di una perturbazione a ridosso della Sardegna, che sta determinando il clima in Italia, muovendosi verso il Centrosud”. Correnti fresche in arrivo dal Nord Europa, continua, “stanno infatti portando le temperature a scendere, specialmente quelle massime di 5-10 gradi, su quelle minime infatti la riduzione non è così significativa. Si passerà dal caldo afoso a una situazione con minore umidità dell’aria”. Questo ‘fresco’ andrà a estinguersi martedì con la rimonta dell’anticiclone africano, con le alte temperature che hanno già portato le temperature superficiali del mare a valori sopra la media, “e tali rimarranno”. La climatologa del Cnr precisa che con la rimonta dell’anticiclone proseguiranno locali temporali, specialmente a ridosso degli Appennini.