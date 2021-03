Fuori sciarpe e cappotti. Nella prossima settimana freddo artico, pioggia e neve

Una serie di impulsi artici, con l’arrivo di aria sempre più fredda da nord, ci faranno rimpiombare in inverno. Le temperature dovrebbero scendere ben sotto la media del periodo, con la neve che tornerà a cadere anche a quote basse

.

COSENZA – La primavera meteorologica si prepara a subire uno scacco da parte di un colpo di coda invernale. Se dalla giornata di domani avvertiremo i primi segnali di questo cambiamento, sarà tra lunedì e martedì che il tempo acquisterà gradualmente caratteristiche poco consone alla stagione in corso. L’inizio della prossima prossima settimana partirà con un clima molto ventoso per il soffiare di intensi venti di maestrale che se da una parte puliranno il cielo su molte regioni, dall’altra faranno calare le temperature notturne con il ritorno delle gelate in pianura sulle regioni settentrionali. Nei giorni successivi una serie di impulsi instabili alimentati da aria via via più fredda in arrivo dai quadranti nordorientali, interesseranno principalmente il Centro-Sud dove ci saranno anche piogge e nevicate attorno ai 1000 metri. ma verso metà settimana un nuovo e più incisivo apporto di aria fredda genererà un vortice ciclonico che si posizionerà sul mar Tirreno dando vita a un esteso peggioramento del tempo con temporali, vento impetuoso e nuove nevicate in montagna. Masse d’aria fredda d’origine artica s’incanaleranno lungo il fianco destro dell’anticiclone sbilanciato verso nord sul Vicino Atlantico. Il freddo intenso invaderebbe prima l’Europa Centrale, per poi affondare anche verso i Balcani e parte del Mediterraneo. L’Italia sarebbe anch’essa coinvolta, con maggiori effetti sul versante adriatico e al Sud Italia, oltre che sull’Arco Alpino.