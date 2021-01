Fine settimana con caldo record in Calabria. Poi freddo artico e neve in collina

Fine settimana dal sapore primaverile in Calabria, con temperature che saliranno ben oltre i 20/22 gradi per l’arrivo di correnti calde dal nord Africa. Ma a metà della prossima settimana possibile irruzione gelida con neve a quote basse

.

COSENZA – Sarà un’Italia letteralmente divisa in due quella che nel fine settimana sarà in interessata dall’arrivo di un vortice perturbato che porterà piogge, rovesci e nuove nevicate anche in pianura al Nord, aria rovente, direttamente dal deserto del Sahara, su tutta la Sicilia, la Calabria e parte meridionale della Puglia dove le temperature schizzeranno verso l’alto e saranno eccezionalmente miti per il periodo.

Tutto è riconducibile ad una profonda circolazione depressionaria che si propaga dall’Europa centrale fino alla Spagna, che scaverà un vortice di bassa pressione tra la Penisola Iberica e il Marocco dove tenderà lentamente a risalire verso est-nord/est interessando ilo Mediterraneo e l’Italia. E se il Nord sarà comunque sotto l’effetto di correnti fredde, che come detto porteranno nuove nevicate, di contro al Sud avremo una poderosa risposta calda di matrice africana che piloterà verso nord correnti umide e temperate che faranno sentire i loro effetti soprattutto in quota, dove le anomalie rispetto alle temperature attuale, potrebbero essere anche nell’ordine di 10/15 gradi. Caldo che si sentirà anche in pianura con le temperature massime, soprattutto la domenica, non lontane dai 22/24 gradi. Insomma per due giorni ci ritroveremo in primavera inoltrata. Ma non sarà un fine settimana soleggiato visto che non mancheranno piogge e rovesci.

Per fortuna l’ondata di aria calda durerà giusto il tempo del fine settimana, visto che a a partire da lunedì si tornerà pian piano nei valori del periodo mentre a metà settimana anche la Calabria sarà raggiunta da correnti fredde da est che spazzeranno via il gli ultimi refoli di caldo e faranno precipitare le temperature verso il basso. Dal caldo alle possibili nevicate, visto che non sono da escludere possibili fiocchi bianchi a quote basse (500/metri) tra mercoledì e giovedì.