Freddo artico tra Natale e Santo Stefano. Pioggia, vento e neve a quote basse

L’anticiclone resisterà ancora per tutta la vigilia e in parte il giorno di Natale. Peggiora a Santo Stefano quando un’irruzione di aria artica spazzerà via l’aria più mite portando rovesci e temporali, forti raffiche di vento e neve che cadrà attorno ai 900 metri

.

COSENZA – La fase di relativa quiete meteorologica di questi giorni, con temperature tutto sommato miti, sta per concludersi con l‘inverno pronto ad entrare sulla scena a partire da Natale. Se ancora oggi, il giorno della vigilia e in parte la mattinata del 25 sarà ancora all’insegna del bel tempo, a partire dalla serata del giorno di Natale la situazione inizierà a cambiare con le prime precipitazioni che si estenderanno a tutta la Regione, soprattutto sui versanti tirrenici, nel giorno di Santo Stefano e proseguiranno nella prima parte di domenica 27. Una perturbazione collegata ad una discesa di aria fredda di origine artica dal nord Europa, che farà sentire i suoi effetti con rovesci, temporali e anche grandinate. Nevicate attorno ai 900-100 metri con un netto calo delle temperature. Attenzione anche alle forti raffiche di vento, superiori anche ai 70-80km/h su tutto il Tirreno con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Si tratterà comunque di un’irruzione rapida che non durerà a lungo, in quanto già da lunedì torneranno correnti più umide che piloteranno una nuova perturbazione che colpirà il nord con nevicate anche in pianura. Possibile nuovo peggioramento nei primi giorni dell’anno e ancora di più nella prima decade di gennaio quando potrebbe arrivare una nuova irruzione fredda questa volta da est.