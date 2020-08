Se il Nord sarà alle prese con il maltempo, al Sud e sulla Calabria si annuncia un nuovo fine settimana all’insegna del caldo afoso, con temperature nuovamente vicine ai 38/39 gradi. Ma a inizio settimana crollo termico e caldo in ritirata

.

COSENZA – In Calabria il mese di agosto si chiuderà così come era iniziato: caldo e afoso e con temperature non lontane dai 38/39 gradi. E a che quest’ultimo fine settimana del mese non farà eccezione, con un ulteriore impennata delle temperature prima di un vero e proprio stravolgimento a inizio settimana e non tanto per le precipitazioni, che saranno sparse e sotto forma di rovesci, ma per l’arrivo di correnti d’aria fresca da nord che spazzeranno via la calura, sebbene non si possa considerare finita l’estate.

Allerta arancione in 4 regioni del Nord, canicola al Sud

Già a partire dalle prossime ore un sistema perturbato di origine atlantica, alimentato da aria fresca che arriva direttamente dalla Groenlandia, colpirà le regioni settentrionali dell’Italia, determinando un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche che si protrarrà per più giorni, con rovesci e temporali anche di forte intensità, specie a ridosso di tutti i settori alpini e possibili grandinate. Una vera e propria burrasca di fine estate con venti forti e mare mosso che ha portato il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ad emettere un’allerta arancione per Lombardia e parte del Trentino, Veneto, Piemonte e Liguria e gialla sul resto del nord visto che i fenomeni potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Lunedì crollo termico anche in Calabria

Domenica il maltempo colpirà il centro e si dirigerà verso la Sardegna mentre al Sud e sulla Calabria si avrà l’effetto contrario, con il richiamo di aria calda di origine africana e anticiclone in ulteriore intensificazione. Le temperature tra sabato e domenica saliranno ancora con picchi anche di 38 gradi nelle aree interne. l’anticiclone, sono in ulteriore intensificazione, tanto che la colonnina di mercurio salirà ancora soprattutto al Centro-Sud. Tra venerdì e sabato si prevedono picchi anche di 37/38 gradi in alcune aree interne. Anche questa volta il caldo sarà accentuato dall’alto tasso di umidità con l’afa che si farà sentire sopratutto lungo le coste. Poi, come detto, dopo il Nord e il Centro da lunedì l’aria fresca irromperà in modo deciso anche sulla nostra regione, spazzando via l’aria calda con un crollo termico anche di 10/15 gradi. Aria fresca che porterà anche ad un aumento del moto ondoso. Poche, al momento, le precipitazioni previste con qualche rovescio o temporale sparso atteso tra martedì e mercoledì.