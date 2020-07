Picco del caldo africano, sfiorati i 38 gradi. Ma nel week-end arriva l’aria fresca

Stiamo raggiungendo il culmine dell’avvezione calda africana che ha fatto salire ovunque le temperature sopra i 37 gradi. Ma già a partire da venerdì, ancor di più sabato, l’arrivo di aria fresca porterà un clima decisamente più gradevole ma anche possibili rovesci sparsi

COSENZA – Breve e intensa, la prima ondata di calore dell’estate ha raggiunto in questo ore il suo picco. Alta pressione sugli scudi e ben distesa sul comparto mediterraneo e sull’Italia che garantisce l’ennesima giornata ampiamente soleggiata ovunque, con clima caldo e afoso ovunque a causa dell’aria rovente di estrazione nord africana che si è innalzata verso l’Italia e sta interessando buona parte delle regioni centro-meridionali e le isole maggiori, dove si sono raggiunti valori notevoli con punte anche di 40 gradi sulle zone interne.

Oggi, come detto, la giornata più torrida di questa avvezione calda anche in Calabria e nel cosentino con temperature diffusamente sopra i 36-37 gradi gradi con punte anche di 38 gradi nelle zone interne. Ma si tratterà di una “sofferenza” breve, visto che già da domani le temperature cominceranno a scendere e nel weekend, si perderanno fino a 10 gradi. Lo scenario cambierà radicalmente quando, l’ingresso di un fronte di origine atlantica accompagnato da aria fresca determinerà, oltre al passaggio di rovesci e temporali, anche la ritirata dell’anticiclone africano e un ridimensionamento delle temperature a partire dal Nord, dove venerdì si perderanno fino a 10 gradi rispetto a oggi. Poi il calo termico si registrerà anche al Centro e al Sud a partire da sabato, anche in questo caso con ‘perdite’ di circa 10 gradi rispetto alla giornata di giovedì. Possibili anche rovesci sparsi e qualche temporale.

Ministero della salute, i consigli per l’afa

Intanto Il ministero della Salute, in considerazione dell’ aumento delle temperature, dà alcuni consigli per ‘vincere’ l’afa. Innanzitutto evitare l’esposizione al sole tra le 11 e le 18; non recarsi nelle zone particolarmente trafficate, ma anche i parchi e aree verdi dove si registrano alti valori di ozono, in particolare per bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti. Viene suggerito poi di evitare l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata, e di trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandosi spesso con acqua fresca. Infine, bere liquidi evitando bevande troppo fredde e gli alcolici, e seguire un’alimentazione leggera.