Nel vivo l’ondata di caldo africano sulla Calabria. Fino a 38 gradi a metà settimana

L’anticiclone continua ad espandersi sul basso Mediterraneo alimentato da aria calda di matrice nord africana. Le temperature continueranno a salire e il picco è atteso a metà settimana



.

COSENZA – Come da previsione (leggi qui) anche la Calabria sta risentendo degli effetti provocati dalla prima vera ondata di caldo estivo, iniziata in concomitanza dell’ultimo weekend che è stato perfetto dal punto di vista climatico. Nelle aree interne del cosentino si sono raggiunti (e in alcuni casi superati) anche i 35 gradi. Il fulcro del campo d’alta pressione si è oramai spostato sul Basso Mediterraneo ed è accompagnato dalla bolla d’aria africana in ulteriore risalita verso nord. L’anticiclone sub-tropicale è garanzia di condizioni meteo diffusamente stabili, con tanto sole ma soprattutto è sinonimo di aria decisamente calda e afosa.

Come detto siamo solo all’inizio di questa ondata, visto che l’apice lo avremo nei primissimi giorni di luglio, tra mercoledì e giovedì, quando con buona probabilità si raggiungeranno i 38 gradi mentre sulle Isole Maggiori la colonnina di mercurio potrà toccare anche picchi di 40 gradi. Il caldo sarà acuito anche dall’afa e dall’umidità lungo le zone costiere, tipico delle ondate di aria calda di matrice sub-tropicale. Rimarranno condizioni di tempo stabile e caldo per buona parte della settimana. Solo intorno al 4-5 di luglio le temperature torneranno a scendere con l’arrivo di aria più fresca.