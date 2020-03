Maltempo, weekend con pioggia e neve sulla Calabria. Diramata l’allerta gialla

L’affondo di una nuova perturbazione nord atlantica caratterizzerà il tempo sulla nostra regione dove sono attese piogge anche di forte intensità, rovesci, temporali e neve sui rilievi sopra i 1.200 metri. Allerta gialla della protezione civile su tutta la regione

COSENZA – Perturbazione che va, perturbazione che arriva. Avevamo già sottolineato la possibilità di avere un mese di marzo almeno più dinamico rispetto a gennaio e febbraio, mesi piatti e dominati dall’alta pressione. E per adesso le previsioni sembrano andare in questa direzione. Messo in archivio il peggioramento di inizio settimana, un nuovo affondo perturbato è praticamente alle porte, con le prime piogge che in queste ore stanno colpendo sopratutto i versanti tirrenici. Si tratta di nuova estesa area ciclonica di origine nord atlantica, al cui seguito affluiscono correnti più fresche che provocheranno una generale diminuzione delle temperature. Il maltempo condizionerà il tempo sulla Calabria per buona parte del fine settimana. Sono attese piogge, rovesci anche di forte intensità, qualche temporale e nevicate sui rilievi a partire dai 1100-1200 metri di quota soprattutto nella giornata di domani, sabato 7 marzo, quando Il fronte perturbato avrà raggiunto le regioni meridionali.

Proprio per domani è atteso un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo su tutta la regione. Per questo motivo la protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologiche e/o idrauliche su tutta la Calabria. Allerta valida dalla mezzanotte di oggi fino alle 24 di domani. Per domenica possibili ancora rovesci sparsi e qualche altre nevicata sui rilievi, prima di un deciso miglioramento atteso a inizio settimana.