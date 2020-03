Stop all’anticipo di primavera, arrivano pioggia e neve. Allerta gialla sul Tirreno

La protezione civile ha diramato un’allerta di colore giallo su tutto il versante tirrenico cosentino dove si prevedono piogge sparse e temporali isolati.Temperature giù anche di 10 gradi e ritorno della neve sui rilievi sopra i 1.200 metri

.

COSENZA – Anche oggi le temperature su tutta la Calabria hanno registrato valori a dir poco primaverili con punte anche di 25 gradi nel cosentino. Ma come annunciato la situazione è destinata a mutare radicalmente nelle prossime 24 ore, per l‘arrivo di una perturbazione nord atlantica, alimentata da correnti decisamente fredde, che dopo aver colpito il nord Italia porterà marcato maltempo anche al Sud e sulla Calabria dove sono attese piogge, rovesci e temperature in deciso calo con il ritorno della neve sui rilievi intorno ai 1.000/1.200 metri. Attenzione anche ai venti che spireranno con una certa insistenza e saranno prima di Libeccio e poi di Maestrale.

Dopo quasi 3 mesi di assenza, quella che sta colpendo buon parte d’Italia è una vera e propria ciclogenesi mediterranea, con un minimo profondo capace di portare marcato maltempo e fenomeni anche intensi che potranno essere temporaleschi sopratutto lungo le aree meridionali tirreniche e da domani anche nel cosentino. Per questo motivo la protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo per condizioni avverse lungo tutta la fascia tirrenica cosentina e vibonese dalla mezzanotte alle 24 di domani. Quella che sa per aprirsi sarà una fase piuttosto instabile e perturbata che potrebbe protrarsi, a intervalli, per una decina di giorni.