Meteo Cosenza, Befana gelida con l’arrivo di correnti artiche dalla Scandinavia

L’ultimo weekend di festività natalizie sarà caratterizzato dall’arrivo di correnti gelide di origine artica che porteranno ad un nuovo deciso calo delle temperature ma in un contesto di cieli sereni e con precipitazioni scarse o nulle

.

COSENZA – L’Epifania tutte le feste porta via… ma in cambio ci lascerà per due giorni in compagnia dell’aria gelida polare in arrivo dalla Scandinavia. Si tratterà, è bene sottolinearlo, di un passaggio assai veloce e che evolverà rapidamente verso la Grecia e la Turchia, che saranno il vero obiettivo di questa colata artica, ma qualche conseguenza si avrà anche sul medio e basso versante Adriatico ed al Sud soprattutto in termini di temperature, che a partire da domenica scenderanno di diversi gradi rispetto a quelle degli ultimi giorni.

Per quanto riguarda le precipitazioni saranno scarse o nulle e il fronte freddo associato all’impulso artico si limiterà a portare qualche annuvolamento lungo l’Adriatico e all’estremo Sud con sporadici fiocchi di neve fino a quote basse o di collina lungo l’Appennino. Nel lunedì della Befana i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Al mattino sull’Appennino possibilità di qualche residuo fiocco di neve fino a quote basse tra Basilicata e Calabria limitatamente ai versanti orientali e qualche piovasco sull’alto Jonio calabrese. Dal pomeriggio immediato miglioramento e sole ovunque. Le temperature, come detto, saranno in deciso e netto calo soprattutto al Sud e lungo l’Adriatico e i mari risulteranno molto mossi. Da martedì le temperature torneranno nuovamente a risalire per il ritorno dell’alta pressione.

Per QuiCosenza, ecco le previsioni dettagliate per il weekend e la Befana sulla provincia di Cosenza a cura di Andrea Raggini di MeteoGiuliacci.it