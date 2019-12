Meteo Cosenza, affondo polare nel weekend. Freddo e neve a quote di collina

Un impulso di aria fredda di origine polare ci proietterà in pieno inverno, con temperature in forte calo e prime nevicate a quote basse sui versanti orientali di Sila e Pollino tra sabato e domenica. Migliora per l’ultimo dell’anno ma in un contesto decisamente invernale

.

COSENZA – Dimenticate i tepori delle feste natalizie (almeno quelli durante il giorno, visto che la sera l’aria pungente sta già facendo sentire i suoi effetti) e preparatevi ad un fine settimane decisamente freddo e ventoso, il primo di questo inverno che non ha certo risparmiato ondate di maltempo (anche pesanti), ma avaro fin’ora di neve sulle nostre montagne. Un affondo gelido di origine polare in arrivo da est, molto intenso anche se abbastanza veloce, sta per investire i Balcani allungandosi poi verso l’Italia, fino a raggiungere le regioni del medio e basso versante Adriatico e su buona parte del Sud Italia. Tra la notte e le prime ore di domani, sabato 28 dicembre, saremo investiti da venti molto freddi di tramontana che porteranno ad un consistente calo delle temperature. Ai freddi venti sarà associata anche una forte instabilità con fenomeni che potrebbero essere a tratti anche intensi sui versanti adriatici di Molise, Abruzzo e Puglia e le zone interne della Campania con nevicate possibili fino a 200/300 metri.

Anche la Calabria sarà investita dall’aria fredda e sono attese le prime nevicate a quote di collina (500/600 metri). I fenomeni, come spesso accade con irruzioni fredde da Est, interesseranno principalmente i versanti orientali di Sila e Pollino. Nella giornata di domenica il quadro meteorologico resterà pressoché invariato. Instabilità ancora diffusa la mattina e deciso peggioramento nel pomeriggio con piogge e rovesci lungo le coste dei versanti jonici e nel reggino e nevicate a bassa quota. Sole e nuvolosità invece su tutti i versanti tirrenici. Per l’ultimo dell’anno il tempo tenderà a migliorare sensibilmente e le temperature a risalire di alcuni gradi in un contesto climatico che rimarrà ancora invernale.

Per QuiCosenza, ecco le previsioni dettagliate per il weekend e Capodanno sulla provincia di Cosenza a cura di Andrea Raggini di MeteoGiuliacci.it