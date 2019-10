Meteo Cosenza, sole ovunque e caldo da fine estate. Ecco un fine settimana perfetto

Si apre un fine settimana stabile e mite, grazie al rinforzo dell’alta pressione di matrice africana che garantirà condizioni di bel tempo e temperature quasi estive fino a metà della prossima settimana

.

COSENZA – Non siamo all’estate di San Martino, ma nei prossimi giorni su tutta la Calabria ecco arrivare la classica “ottobrata”, ovvero un periodo praticamente mite anzi, quasi da fine estate, nel bel mezzo di ottobre. Le piogge e i temporali di inizio settimana ci avevano proiettato in pieno autunno, ma a partire da oggi la situazione meteorologica si è nuovamente capovolta. Grazie all’espansione dell’anticiclone, che proprio nel fine settimana avrà i suoi massimi sul Mediterraneo, sono in arrivo miti correnti africane che per almeno 5/6 giorni manterranno condizioni di caldo anomalo in cui le temperature, di norma, dovrebbero essere decisamente più basse. Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la Calabria e da domenica, anche l’arrivo anche dei venti di scirocco. Solo a partire da metà della prossima settimana le correnti atlantiche dovrebbero riuscire ad erodere la cupola anticiclonica apportando un nuovo cambiamento che potrebbe concretizzarsi attorno al 18/20 del mese.

Per QuiCosenza, ecco le previsioni dettagliate per il fine settimana sulla Calabria a cura di Andrea Raggini di MeteoGiuliacci.it