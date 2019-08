Nel fine settimana sole al mattino e consueta instabilità pomeridiana in contesto ancora caldo ed estivo. Nella prossima settimana si cambia: un vortice sul basso Tirreno, alimentato da aria fresca da nord, sarà il responsabile del primo vero break della stagione su tutta la Calabria con piogge, temporali e finalmente un deciso calo termico  .

COSENZA – Si è aperto l’ultimo fine settimana di agosto che terminerà senza grosse novità rispetto ai giorni precedenti. La presenza di una goccia fresca in quota è responsabile dell’instabilità che nel primo pomeriggio si manifesta anche nelle aree interne della Calabria, a ridosso dei rilievi, con rovesci anche intensi e qualche temporale. Tutto di breve durata e in rare occasioni con sconfinamenti in pianura. Il caldo si fa ancora sentire con le temperature massime diffusamente sopra i 30 gradi. Quindi nei prossimi 3 giorni poco cambierà , con tanto sole al mattino e nuvolosità in rapido aumento nelle ore più calde con rovesci sparsi e qualche temporale nelle aree interne e sui rilievi.

La prima vera svolta è attesa a metà della prossima settimana quando un fronte freddo in arrivo dal nord Europa, collegato ad un profondo vortice presente nel Regno Unito, dopo aver colpito il nord scivolerà verso sud dando nuovo vigore proprio a quella saccatura presente sul basso Tirreno. Ci sarà un deciso peggioramento delle condizioni meteo a partire da martedì con piogge e forti temporali ed un deciso, quanto brusco, calo delle temperature. Quel che resta del caldo di questi giorni sarà spazzato via dai venti di maestrale che soffieranno anche forti, con moto ondoso in deciso e rapido aumento. Mercoledì, giovedì e nei giorni successivi il tempo rimarrà caratterizzato dalla forte instabilità in un contesto climatico finalmente fresco.

Per QuiCosenza, ecco le previsioni dettagliate per il weekend e l’inizio settimana sulla Calabria a cura di Andrea Raggini di MeteoGiuliacci.it

