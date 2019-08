Ancora tanto sole, ma arrivano rovesci e acquazzoni. L’estate inizia il suo declino

Si apre un week-end caratterizzato dall’instabilità atmosferica sempre più marcata anche al Sud. Avremo ancora giornate piene di sole e senza caldo eccessivo. Ma in agguato ecco temporali e rovesci sparsi

COSENZA – Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine di agosto. Dopo due mesi a dir poco roventi, caratterizzati da diverse ondate di caldo africano, ecco affacciarsi anche sulla Calabria l’instabilità atmosferica che è tipica della fine della stagione calda, quando iniziano a transitare sull’Europa, con sempre più convinzione, le grandi perturbazioni atlantiche accompagnate da aria fresca sopratutto in quota. Correnti fresche che vanno a contrastare con le preesistenti massa d’aria calda al suolo, dando origine a rovesci e temporali talvolta anche accompagnati da forti grandinate nelle zone interne e montuose, con possibili sconfinamenti anche in pianura. Quello che sta accadendo già al Nord ed al centro Italia, a causa della presenza di una goccia instabile in quota, succederà anche all’estremo Sud nel week-end e nei prossimi giorni seppur in modo più attenuato.

Il 1 settembre inizierà l’autunno meteorologico (il 23 quello astronomico). Questo non significa che improvvisamente l’estate è finita ed arriveranno piogge, freddo e temporali. Anzi, per ancora diverse settimane continueremo ad andare al mare e godere di un tempo tipicamente estivo (a volte ancora umido e caldo), ma inizieremo a fare i conti anche con rovesci e temporali che faranno sentire i loro effetti nelle ore più calde della giornata.