VIDEO – Meteo di Ferragosto: ultime ore di caldo rovente sulla Calabria, svolta imminente

A partire da domani le correnti atlantiche spazzeranno via la cappa di afa e umidità che attanagliano il Sud da quasi una settimana, portando le temperature nella media

.

COSENZA – Ancora una giornata a dir poco rovente quella di oggi su tutta la Calabria che da una settimana risente dell’effetto provocato dall’insistente presenza dell’anticiclone africano. Ieri in diverse zone del cosentino sono si sono superati anche i 40 gradi e la percezione del caldo è stata amplificata dalla presenza costante dell’umidità , tipica di questo tipo di avvezioni provocate dalla risalita di masse d’aria bollenti dall’Africa. Anche oggi le temperature su buona parte della regione hanno superato i 39 gradi, ma per fortuna siamo alle porte di una svolta grazie all’arrivo di fresche correnti Atlantiche, accompagnate da vento di maestrale anche sostenuto, che a partire da domani spazzeranno via la canicola africana portando un clima decisamente più accettabile e proprio in concomitanza del ferragosto. Non ci saranno piogge e splenderà il sole praticamente ovunque, anche se qualche debole rovescio o piovasco sarà possibile sulle zone montuose interne. I venti saranno però sostenuti e i mari risulteranno mossi un pò ovunque, principalmente il Tirreno, con il moto ondoso che tenderà a diminuire comunque nel fine settimana quando le temperature tenderanno di nuovo gradualmente a salire, specie domenica e il caldo tenderà a divenire di nuovo intenso al Centro-Sud e nelle Isole.