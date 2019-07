Meteo, luglio si chiude con il sole e un pò di caldo. Più fresco lunedì con qualche pioggia

Ore contate per l’afa che imperversa al nord, dove sono attesi già dalle prossime ore temporali accompagnati da vento e grandinate. In Calabria l’anticiclone resisterà per tutto il fine settimana con le temperature che inizieranno a calare da domenica. Lunedì possibile anche qualche piovasco

.

COSENZA – Una fase di maltempo, provocata da una perturbazione di origine atlantica, sta per colpire quasi tutto il nord Italia, alle prese in questi ultimi 3 giorni con temperature davvero torride, così come buona parte dell’Europa centro-occidentale. Si preannuncia un fine settimana capriccioso e perturbato con piogge, rovesci, temporali e grandinate che colpiranno quasi tutto il nord tra stasera e domani e parte delle regioni centrale nella giornata di domenica. Inoltre, a causa dei contrasti termici molto elevati, con la massa d’aria calda africana preesistente, si creeranno condizioni per fenomeni anche violenti accompagnati da grandine e colpi di vento.

Sole sulla Calabria, poi calo delle temperature

Sulla Calabria, invece, l’alta pressione subtropicale riuscirà a mantenere condizioni di tempo stabile e soleggiato per tutto il fine settimana che si annuncia perfetto per il mare o la montagna. L’unica novità di rilievo, rispetto a gli ultimi giorni, sarà un calo generalizzato delle temperature che dopo un leggero aumento tra oggi e domani, si avvertirà con maggiore decisione tra domenica pomeriggio e lunedì quando il fronte perturbato, seppur in via di esaurimento, potrebbe provocare locali rovesci e piovaschi sopratutto lungo il versante tirrenico e le zone interne. Ma si tratterà di una breve parentesi, visto che già a partire da mercoledì prossimo potrebbe ritornare alla carica l’anticiclone africano con le temperature previste in progressivo aumento.