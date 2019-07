Meteo, Italia nuovamente nella “fornace” africana. In Calabria caldo ma non caldissimo

Una nuova imponente rimonta dell’anticiclone africano porterà aria rovente su buona parte del Mediterraneo e dell’Europa dove sono attese temperature vicine ai 39/40 gradi in diverse zone. Colpita in parte anche l’Italia. Il mezzogiorno e la Calabria resteranno ai margini e il caldo sarà reso sopportabile da correnti più fresche

.

COSENZA – Dopo due settimane caratterizzate da un clima tutto sommato accettabile dove si è rivisto anche l’anticiclone delle Azzorre, mezza Europa (e parte anche dell’Italia) sta per essere interessata dall’arrivo di una nuova ondata di caldo africano che avrà i suoi massimi effetti a partire da domani, per proseguire poi nelle giornate di giovedì e venerdì, giornate da bollino rosso su diverse città . La presenza di un’area di bassa pressione sull’oceano Atlantico richiamerà aria “rovente” dal deserto algerino, cui sta dando ulteriore impulso la maggiore spinta del monsone africano. Il caldo torrido così raggiungerà il Mediterraneo, portando temperature record in Spagna e Francia, spingendosi anche fino all’Olanda, il Regno Unito e persino la Scandinavia.

Aria rovente anche in italia, Sud ai margini

Nonostante l’Italia non sia l’obiettivo principale della rimonta anticiclonica africana, l’ondata di calore si farà sentire al nord e buona parte del centro, zone dove la calura risulterà più intensa su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Val Padana (temperature vicine ai 39/40 gradi) e con un deciso aumento anche del tasso di umidità . Anche la Calabria, dove già le temperature sono nettamente aumentate da domenica, avrà la sua dose di caldo mitigato e reso più sopportabile dalla presenza di correnti fresche da nord e le temperature dovrebbero risultare contenute. Sono previsti comunque picchi di 34/35 gradi. Il caldo si dovrebbe attenuare nel fine settimana un pò ovunque. Le uniche regioni che rimarranno ‘afose’ saranno la Puglia e parte della Sicilia.