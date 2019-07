Ancora caldo, afa e umidità insopportabili. Ma dalla prossima settimana si cambia

Una nuova “fiammata africana” interesserà quasi esclusivamente il centro e le estreme regioni meridionali con picchi fino a 38 gradi in Calabria. Afa e umidità aumenteranno la sensazione di caldo. Novità dalla prossima settimana con l’arrivo di aria più fresca che provocherà anche rovesci e qualche temporale

.

.COSENZA – Mentre il nord Italia sarà alle prese con temporali e grandinate, sulle estreme regioni meridionali è alle porte l’ennesima ondata di caldo africana causata da una nuova pulsazione dell’anticiclone sub tropicale che oramai da un oltre un mese domina la scena su tutto il Mediterraneo. Caldo che ha interessato anche buona parte dell’Europa centro occidentale dove, nelle scorsa settimana, si è registrata l’ondata di caldo più forte degli ultimi 40 anni. Questa volta la nuova fiammata africana che avrà il suo picco proprio in questo week-end non colpirà tutta l’Italia, punterà con decisione verso il centro e le estreme regioni meridionali già alle prese da qualche giorno con afa e umidità che aumentano di molto la sensazione di calore. Questo significa che tra sabato e domenica avremo picchi vicino ai 40 gradi su Puglia e Sicilia mentre, in Calabria, le temperature saranno comunque vicine di 38 gradi, sopratutto nelle aree interne nel cosentino. La ventilazione sarà per lo più debole e, di conseguenza, i mari risulteranno poco mossi. Qualche grado in meno si potrà registrare lungo le coste ma con come detto, l’afa sarà molto accentuata, stante la maggiore presenza di umidità .

Aria fresca dalla prossima settimana

A partire da domenica temporali, rovesci e qualche grandinata interesseranno le regioni settentrionali, con fenomeni anche di una certa intensità . Sarà il preludio ad un deterioramento più marcato delle condizioni meteo atteso nei giorni successivi. Sembra infatti confermato un importante cambiamento della situazione nella prossima settimana, quando l’ anticiclone africano si ritirerà almeno parzialmente sotto la spinta di correnti più fresche e instabili in arrivo dal Nord Europa. Avremo così un tempo decisamente più dinamico con temporali a tratti talora forti dapprima al Nord, poi anche al Centro e infine, anche se più occasionalmente, anche al sud con le temperature che finalmente torneranno a scendere anche di diversi gradi.

Scopriamo nel dettaglio il tempo nel weekend e nella prossima settimana con le previsioni per QuiCosenza a cura di Andrea Raggini di MeteoGiuliacci