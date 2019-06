Meteo, nuova fiammata africana. Ma il “caldo infernale” colpirà l’Europa da martedì

Nuova ondata di caldo africano nel fine settimana sulla Calabria con punte di 36 gradi nelle zone interne. Ma il caldo insopportabile avrà come obiettivo parte l’Europa occidentale e il Nord Italia nella prossima settimana. In Francia e Spagna si toccheranno punte anche di 42 gradi

.

COSENZA – Oggi, venerdì 21 giugno, è ufficialmente iniziata l’estate astronomica con il solstizio (il giorno dell’anno con più luce in cui il sole tocca il punto più elevato) che segna l’inizio della stagione estiva nell’emisfero a nord dell’equatore. A dire il vero, viste le temperature delle ultime settimane, più che a nord dell’equatore sembra di trovarci a sud del continente africano, con il rovente anticiclone africano sempre più ingerente a dominare praticamente la scena su buona parte del Mediterraneo, alle prese con diverse ondate di caldo quasi tutte in concomitanza del fine settimana. La terza del mese di giugno, per quanto riguarda la Calabria, è praticamente alle porte anche se sarà la più breve di tutte. Infatti, tra oggi e domani (ed in parte anche domenica) avremo un nuovo aumento delle temperature con il termometro che potrebbe superare il 35/36 gradi sopratutto nelle zone interne, mentre lungo le cost potremo beneficiare delle brezze marine anche se l’afa si farà sentire.

Europa: bolla rovente verso Spagna, Francia e Germania

Da lunedì torneremo ad un clima, sempre estivo, ma decisamente più accettabile. Anzi, durante l’inizio settimana avremo anche la possibilità di qualche rovescio o temporale pomeridiano nelle zone interne, visto che il caldo africano cambierà obbiettivo puntando con decisione, tra martedì e mercoledì, verso Spagna, Francia, Svizzera e Germania e interessando anche quasi tutto il nord Italia, soprattutto la pianura Padana, con i livelli di umidità davvero elevati. Una vera e propria bolla rovente che riuscirà a spingersi in zone decisamente avvezze ad una tale ondata di caldo, che inevitabilmente risentiranno dal punto di vista delle temperature degli effetti provocati dal promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale, che potrebbe insistere per diversi giorni. C’è già chi parla di evento eccezionale anche se gli effetti, come sempre, sono tutti da valutare. Di sicuro in Spagna e Francia si potrebbero sfiorare i 42/43 gradi mentre nel nord Italia arriveremo anche a 38. Per non parlare dell’afa, che potrebbe aumentare di molto la sensazione di caldo insopportabile.

Ecco nel dettaglio il tempo nel weekend e nella prossima settimana con le previsioni per QuiCosenza a cura di Andrea Raggini di MeteoGiuliacci