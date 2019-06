Arriva la seconda ondata di aria calda africana. E sarà più “rovente” della prima

Tra venerdì e sabato una nuova ondata di caldo africano con effetti ancora più incisivi rispetto alla prima. L’aria rovente farà salire ulteriormente le temperature, mentre l’afa acuirà la sensazione di caldo

.

COSENZA – L’anticiclone africano continua dominare la scena su buona parte del Mediterraneo, interessando più direttamente le estreme regioni meridionali e la Sardegna. Dopo un maggio dai connotati più autunnali che primaverili, siamo stati catapultati direttamente in estate e oramai le temperature che si registrano da metà della scorsa settimana ne sono la diretta testimonianza. Sole ovunque, massime che superano abbondatemene i 32 gradi e tendenza ad un ulteriore aumento del caldo.

La bolla africana, infatti, si rinforzerà ulteriormente e avanzerà a grandi passi dalla Tunisia già nella giornata di giovedì che vedrà tempo prettamente estivo con sole e caldo moderato su tutta la Calabria. Tra venerdì e sabato l’anticiclone sub-tropicale africano farà sentire tutti i suoi effetti con lo spostamento dalle Baleari e la Sardegna verso est con il coinvolgimento diretto delle regioni centrali e poi di quelle meridionali. Solo il nord rimarrà in parte ai margini di questa ondata. L’aria rovente farà impennare le temperature su tutta la Calabria e potrebbero arrivare a sfiorare anche i 36 gradi nelle zone interne mentre valori vicini ai 39/40 gradi si potrebbero toccare in Sardegna e in alcune zone del centro Italia. Sarà per giunta un caldo molto afoso, favorito dall’umidità , che acuirà maggiormente la sensazione di calura. L’anticiclone dovrebbe farci compagnia per diversi giorni, anche se da lunedì le temperature potrebbero scendere di qualche grado.