Scoppia finalmente l’estate. Caldo africano in Calabria e primo weekend al mare

Temperature vicino ai 35 gradi, tanto sole e clima finalmente da piena estate su tutta la regione, per un fine settimana che si annuncia splendido. L’occasione giusta per la prima tintarella in spiaggia e un tuffo in acqua

.

COSENZA – Attesa, inseguita e finalmente arrivata nonostante il “colpevole” ritardo. Con il secondo fine settimana di giugno, scoppia finalmente l’estate in Calabria. L’occasione giusta per rispolverare infradito, costumi e ombrelloni e puntare decisamente in direzione mare, visto che ci attendono diversi giorni di bel tempo caratterizzati dal primo vero caldo della stagione. L’arrivo su tutto il sud Italia dell’anticiclone africano, ha spazzato via il periodo freddo e piovoso degli ultimi giorni e di un maggio assolutamente anomalo. Le temperature sono salite di diversi gradi già da un pio di giorni e continueranno a farlo fino lunedì quando avremo il picco del caldo africano e la colonnina di mercurio, in alcune zone, potrebbe sfiorare anche i 36 gradi anche se in questa prima ondata di aria calda le regioni maggiormente colpite saranno la Sicilia e la Sardegna dove si potrebbero toccare anche i 38 gradi.

Ma farà caldo anche su tutta la Calabria con un pò di umidità , anche se con le acque dei nostri mari ancora abbastanza fredde, le zone costiere risentiranno di una gradevole brezza che mitigherà l’afa. Il bel tempo e il caldo africano dovrebbero accompagnarci per buona parte della prossima settimana anche se a ridosso dei rilievi potrebbero verificarsi acquazzoni e brevi temporali nelle ore più calde della giornata.

Ma per scoprire nel dettaglio il tempo nel weekend e nella prossima settimana ecco le previsioni per QuiCosenza a cura di Andrea Raggini di MeteoGiuliacci