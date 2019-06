Meteo Cosenza: finalmente ecco l’estate con l’arrivo dell’Anticiclone africano

Ultime 24 ore di instabilitĂ con associati rovesci e temporali pomeridiani. Da metĂ settimana l’arrivo dell’anticiclone africano ci farĂ finalmente assaporare un anticipo d’estate. Temperature in deciso rialzo e valori vicino anche ai 35/36 gradi

COSENZA – Ci siamo lasciati alle spalle l’ennesimo fine settimana instabile e fresco. La presenza di un vortice di bassa pressione, tra il Sud Italia e l’Egeo, ha favorito la presenza di condizioni di estrema instabilitĂ un pò ovunque. Non sono mancate le piogge, i rovesci e persino i temporale sparsi in un contesto climatico ancora assolutamente fresco come maggio oramai ci aveva abituati. Questo vortice lentamente tende a colmarsi sotto la spinta dell’anticiclone delle Azzorre, anche se ancora per oggi e in parte anche domani, potrebbero verificarsi nuovamente rovesce sparsi a ridosso dei rilievi nelle ore piĂą calde, con sconfinamenti possibili nelle zone interne. Ma saranno le ultime ore instabili, perchĂ© da mercoledì assisteremo alla svolta climatica tanto attesa.

Assaggio d’estate. Ecco l’anticiclone africano

Un vero e proprio cambio dello scenario meteo con l‘arrivo dell’anticiclone africano che a metĂ settimana inizierĂ ad allungarsi verso il Mediterraneo centrale e buona parte delle regioni meridionali escludendo solo il nord Italia. Finalmente assisteremo al primo vero assaggio d’estate sulla Calabria con tanto sole, un pò di umiditĂ ma soprattutto caldo, con le temperature che inizieranno a salire fino a raggiungere, tra giovedì e venerdì, picchi anche di 35/36 gradi. Condizioni che potrebbero rimanere praticamente immutate almeno fino al 10/12 di giugno dando vita ad una prolungata situazione anticiclonica.