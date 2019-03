Si apre un weekend di primavera. Martedì però colpo di coda invernale

L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre ci regalerĂ un fine settimana caratterizzato da temperature miti e primaverili. Ma a metĂ settimana colpo di coda dell’inverno, con l’arrivo di un nucleo di aria artica che porterĂ rovesci e nevicate

COSENZA – Marzo è un mese estremamente dinamico dal punto di vista meteorologico. Con il passaggio dalla stagione fredda a quella primaverile (avvenuto mercoledì 20, giorno dell’equinozio) assistiamo di sovente a repentini sbalzi termici. Dal freddo al caldo e viceversa… tutto nel giro di pochi giorni. Ed è proprio quello che accadrĂ tra questo fine settimana e l’inizio della prossima, quando i tepori primaverili dovuti dall’espansione dell’anticiclone delle Azzorre che ci proietteranno in weekend dominato dal sole e con temperature di inizio maggio, saranno sostituiti da un nucleo di aria fredda di origine artica in arrivo tra martedì e mercoledì che riporterĂ l’inverno in gran parte dell’Europa centro-orientale dove sono attese nevicate fino in pianura.

Irruzione artica a metĂ settimana. Torna l’inverno?



E l’italia? Si troverĂ proprio a metĂ strada tra l’anticiclone posizionato a ovest (e ancora molto ingerente), che spingerĂ per riprendere il suo predominio nel Mediterraneo e l’aria fredda artica che scivolerĂ lungo il suo bordo orientale. Parte di quest’aria artica raggiungerĂ le regioni del versanti adriatico e il sud dove arriveranno rovesci sparsi e qualche temporale. La neve tornerĂ a fare la sua comparsa a quote intorno agli 800/900 metri sui versanti adriatici, 1.000/1.2000 sull’appenino meridionale e i rilievi calabresi di Sila e Pollino. Il tutto accompagnato dal rinforzo dei venti che soffieranno di grecale e tramontana. Solo intorno a fine mese la colonnina di mercurio tornerĂ a risalire riportandosi su valori del periodo.