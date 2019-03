Meteo, dopo il freddo riecco la primavera. Sole e caldo fino alla festa del papà

Mentre il nord sar√† raggiunto domenica da una perturbazione nord atlantica, su quasi tutto il sud l’alta pressione garantir√† giornate di sole e temperature nuovamente primaverili fino a met√† settimana

.

COSENZA – Marzo tempo pazzo. Dopo l’anticipo di primavera i primi del mese, il freddo e la neve a inizio settimana, ecco riapparire nuovamente i tepori della bella stagione almeno per ci√≤ che riguarda le estreme regioni meridionali, su tutte Calabria, Sicilia e Puglia dove il sole splender√† almeno fino a San Giuseppe¬†(giorno della festa del pap√†) con temperature assolutamente miti e gradevoli. L’alta pressione ha oramai riconquistato il predominio su buona parte del Mediterraneo centrale, anche se all’orizzonte incombono una serie di impulsi perturbati¬†di origine nord atlantica, che avranno come obiettivo principale il nord Italia dove il tempo peggiorer√† tra domenica e luned√¨ con piogge e nevicate anche in collina a causa dell’arrivo di aria decisamente pi√Ļ fresca.

L’alta pressione invece riuscir√† a resistere al sud e sulla Calabria, dove assisteremo a tre giorni da primavera inoltrata con temperature massime che potranno raggiungere anche i 23/24 gradi. Un peggioramento √® previsto solo dopo San Giuseppe quando i contrasti in quota fra¬†l’aria calda di origine africana e le infiltrazioni pi√Ļ fresche da nord, provocheranno¬†instabilit√† diffusa e rovesci sparsi con un generale abbassamento delle temperature che si porteranno su livelli decisamente pi√Ļ consoni al periodo. Ma si tratter√† di solo di una breve parentesi visto che il bel tempo torner√† nuovamente protagonista da gioved√¨,