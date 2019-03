Marzo “pazzerello”, stop alla primavera. Torna l’inverno con freddo, vento e neve

Sole e temperature miti resisteranno per tutto il fine settimana. Ma da lunedì brusco cambio di scenario con l’arrivo di un nucleo freddo dal nord europa che ci farĂ ripiombare in inverno. Attese piogge, nevicate sui rilievi e vento forte

COSENZA – Dopo gli ultimi giorni di febbraio in compagnia del gelo e della neve, marzo si è aperto con un clima primaverile, tanto sole e temperature praticamente da inizio Maggio. Il trend rimarrĂ questo anche nel fine settimana, ma da lunedì la primavera sarĂ un lontano ricordo. Un netto cambiamento delle condizioni del tempo è infatti atteso con l’inizio della prossima settimana, quando l’anticiclone non sarĂ piĂą il vero dominatore di questi ultimi giorni, ma verrĂ messo in crisi da una serie di perturbazioni in arrivo dal nord Europa che a piĂą riprese avranno come obiettivo il Mediterraneo.Â

Il primo impulso, che spingerĂ verso sud correnti di aria fredda di origine polare marittima, è atteso tra lunedì e martedì. Il target saranno le regioni del versante adriatico e quelle meridionali, dove avremo anche piogge, temporali e rovesci sparsi. I venti, sostenuti, si disporranno dai quadranti settentrionali sui versanti jonici e adriatici e di maestrale sui quelli occidentali con raffiche superiori anche ai 55/60 Km/h.  Le temperature caleranno di diversi gradi e tornerĂ anche a farsi vedere sui rilievi la neve a quote superiori ai 900/1.000 metri sull’appennino e in genere sui rilievi meridionali con possibili sconfinamenti anche a quote piĂą basse. Molto mossi o agitati il mar tirreno e adriatico. Mercoledì tregua in attesa di un secondo e piĂą profondo impulso nord atlantico atteso verso giovedì quando si scaverĂ anche un minimo tra la Sardegna e il medio versante tirrenico.