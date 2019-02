Meteo Cosenza, bel tempo fino a giovedì. Freddo e neve torneranno a fine mese?

Sta per esaurirsi la fase fredda e ventosa. Da domani l’anticiclone irromperĂ anche sulla Calabria portando diversi giorni di bel tempo. Ma l’inverno non è finito e potrebbe tornare a fine mese

COSENZA – La goccia fredda presente sull’Egeo e che ieri è stata responsabile del nuovo peggioramento sui versanti orientali della Calabria con piogge e sopratutto nevicate sopra i 700/800 metri, si è ormai esaurita. Rimane ancora un pò di nuvolositĂ sparsa e la ventilazione da nord. Di conseguenza anche le temperature restano abbastanza fresche, ma la svolta è praticamente alle porte. Fatta eccezione per Grecia e Turchia, Il robusto anticiclone presente sul Mediterraneo sta interessando oramai quasi tutta l’Europa, portando una sorta di primavera anticipata su buona parte del vecchio continente. Condizioni anomale per febbraio considerando che il campo di alta pressione tenderĂ ulteriormente a rafforzarsi proprio nei prossimi giorni, alimentata in quota da aria relativamente mite, tenendo alla larga sia le perturbazioni Atlantiche in arrivo da ovest, che quelle fredde da est.

E sulla Calabria? Gli effetti dell’anticiclone inizieranno a farsi sentire da domani quando avremo una bella giornata di sole, il vento si attenuerĂ e le temperature inizieranno a risalire anche se si manterranno piĂą o meno in linea con le medie del periodo. Il bel tempo ci accompagnerĂ per i prossimi 5/6 giorni e solo alla fine della prossima settimana potrebbe esserci un cambio della condizioni climatiche con il possibile ritorno del freddo e di nuovi episodi nevosi anche a quote medie.