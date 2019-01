Picco del gelo: nella notte -4 a Cosenza, in Sila -18. In arrivo nuove ondate di freddo

L’irruzione di gelo artico sta raggiungendo il suo apice. Nella notte temperature diffusamente sotto zero in quasi tutta la Calabria che resterà nel “freezer” fino a lunedì. Nella prossima settimana attese nuove irruzioni freddeÂ

COSENZA – E’ stato un risveglio gelido su molte zone della Calabria con le temperature diffusamente sotto zero un pò ovunque. A Cosenza e Rende la colonnina di mercurio è scesa fino a toccare i -4 gradi. Gran gelo in Sila con i -12 di Camigliatello e Lorica e i quasi -18 sulle vette più alte. Freddo polare, gelate diffuse ma cieli per lo più sereni nel cosentino con le nevicate che stanno interessando unicamente i versanti adriatici di Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata fin sul livello del mare. Interessate dalle precipitazioni anche i versanti tirrenici della Sicilia. Nella giornata di oggi l’aumento dell’instabilità porterà qualche nevicata quasi al piano anche anche nel reggino e sul Vibonese oltre che sui versanti jonici del cosentino. Freddo che come detto oggi raggiungerà il suo picco e che si allenterà solo leggermente domani, mentre tra domenica e lunedì avremo una nuova flessione verso il basso con nuove possibili precipitazioni nevose a quote bassissime sui versanti orientali di Sila e Pollino.

A proposito della prossima settimana: con l’anticiclone delle Azzorre ben radicato sulle isole Britanniche sembra confermarsi l’arrivo di una serie di nuove irruzioni fredde anche se questa volta la saccatura potrebbe avere una componente ben più occidentale. Questo significa che sarà coinvolta quasi tutta l’Italia. Avremo meno freddo con le temperature che saliranno di almeno 4 o 5 gradi ma avremo precipitazioni diffuse questa volta anche sui versanti tirrenici del cosentino con piogge e nevicate in montagna a quote medie.Â