Meteo Cosenza, vigilia mite e nuvolosa. Gran freddo a Natale e Santo Stefano

Oggi, vigilia di Natale, cielo nuvoloso, temperature oltre la media e rovesci sparsi soprattutto sulle zone tirreniche. Da domani, giorno di Natale, aria fredda da est farà crollare le temperature. Gran freddo anche a Santo Stefano ma senza precipitazioni

.

COSENZA – L‘anticiclone di Natale continua a caratterizzare il tempo su tutto il Mediterraneo centrale ed anche sulla Calabria dove, da quasi una settimana, i cieli continuano a rimanere pressoché sgombri da nubi, fatta eccezione negli ultimi due giorni. A causa di alcune infiltrazione umide, sopratutto nella mattinata di oggi abbiamo avuto qualche sporadico rovescio sulle zone tirreniche del cosentino dove si ammassano nubi irregolari. Le temperature continuano a mantenersi ben al di sopra delle media del periodo e la ventilazione è sostenuta dai quadranti occidentali.

Arriva aria fredda da est, temperature giù a Natale e Santo Stefano

Oggi, vigilia di Natale, nuvolosità sparsa ma anche ampie zone di sereno su tutti i versanti tirrenici e nelle zone interne del cosentino dove avremo ancora la possibilità di rovesci sparsi e temperature oltre la media. Ma a partire da questa notte inizierà un cambiamento che si avvertirà principalmente domani, giorno di Natale e il 26, giorno di Santo Stefano sopratutto dal punto di vista termico con un drastico calo delle temperature per l’arrivo di aria fredda da est. L’anticiclone, che in questo momento si trova sulla penisola iberica, inizierà infatti ad allungarsi verso nord/est. Sul suo bordo orientale scivoleranno fredde correnti verso sud che dai Balcani lambiranno anche il centro e il sud Italia. Possibile qualche nevicata sui versanti orientali di Sila e Pollino nella notte e nella prima parte di domani anche se in generale il tempo sarà sereno e secco con venti di grecale e tramontana. Temperature giù di diversi gradi che si manterranno basse anche a Santo Stefano per poi risalire lentamente per il fin settimana.Â