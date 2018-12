Meteo Cosenza, sabato instabile e nuovo calo termico. Attesi rovesci e neve in montagna

Il vortice di bassa pressione presente sullo Ionio richiamerà aria più fredda da est. Attese piogge, rovesci e nevicate in montagna. Migliora domenica quando tornerà a splendere il sole prima di un nuovo peggioramento atteso a inizio settimana

.

COSENZA – I temporali e le piogge di questa notte hanno lasciato spazio ad un temporaneo miglioramento. Ci siamo svegliati con il sole ma si tratterà di una breve tregua perché il vortice di bassa pressione, che ieri ha influenzato il tempo sulle regioni centrali, dopo essersi diretto verso sud/est e il Canale di Sicilia, si trova adesso sul basso Ionio. I maggiori effetti del maltempo li ritroviamo sulle regioni del versante adriatico e sulla Puglia, ma anche la Calabria e la provincia di Cosenza risentiranno ancora per oggi dell’azione di questa bassa pressione che avrà come primo effetto quello di richiamare aria più fredda da est con conseguente calo delle temperature dopo il rialzo avuto ieri.

Ci spetta un fine settimane a due facce visto che oggi il tempo sarà ancora instabile e perturbato con precipitazioni e rovesci attesi dalla tarda mattinata e nel pomeriggio. Tornerà la neve su Sila e Pollino prima a quote alte e poi in calo nel corso del pomeriggio/sera. L’effetto di questo vortice dovrebbe comunque evolvere in modo abbastanza veloce, perché già domenica tornerà a splendere il sole su tutta la provincia di Cosenza. Ma lunedì ci attende un nuovo peggioramento per l’arrivo di una seconda perturbazione Atlantica che dopo aver colpito il nord si estenderà nella notte anche al centro/sud portando nuove piogge, temporali sparsi e neve questa volta a quote molto alte per il richiamo di venti umidi e miti da ovest.

Per QuiCosenza le previsioni meteo per il weekend e la prossima settimana a cura del Colonnello Mario Giuliacci