Meteo Cosenza, weekend instabile ma più mite. Poi bel tempo fino all’Immacolata?

L’ennesima perturbazione Atlantica insisterà  con rovesci e temporali anche domenica. Colpiti sopratutto i versanti ionici della Calabria. Da lunedì deciso rinforzo dell’alta pressione e bel tempo possibile fino alla festa dell’Immacolata

.

COSENZA – Dopo due giorni di sole e temperature quasi invernali, in questo primo fine settimana di dicembre il tempo sulla provincia di Cosenza e in generale su tutta la Calabria volge verso un nuovo peggioramento a causa dell’ennesima perturbazione Atlantica. La vasta circolazione depressionaria presente in Atlantico tra il Regno Unito e l’Islanda, infatti, trova la strada libera per sfornare una serie di impulsi perturbati che scendono in direzione della Francia e poi finiscono nel Mediterraneo. L’ultimo, arrivato ieri, dopo aver colpito il nord Italia si è diretto verso la Sardegna approfondendosi una vortice di bassa pressione in movimento in queste ore verso il basso Tirreno e poi sul Canale di Sicilia. Gli effetti saranno il ritorno di piogge, rovesci e temporali che si concentreranno principalmente sui versanti jonici e meridionali della Calabria. Il tutto associato ad un generale rialzo delle temperature, più marcato da domani, a causa di più miti venti occidentali.

Dunque si annuncia un weekend sicuramente molto nuvoloso, a tratti instabile e perturbato. Ma dalla prossima settimana tornerà ad affacciarsi l’alta pressione e questa volta potrebbe tenerci compagnia per diversi giorni, fino all’Immacolata, quando è atteso un possibile cambio della circolazione con l’arrivo del freddo.