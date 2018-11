Meteo Cosenza, ultime ore di sole. Peggiora nella notte e mercoledì torna il freddo

Tempo in deciso peggioramento nella notte per l’arrivo di una perturbazione associata a correnti umide e miti. Rovesci intensi, piogge e temporali soprattutto sui versanti tirrenici tra questa notte e domenica. Maltempo diffuso anche nella prossima settimana e da mercoledì piĂą freddo per l’arrivo di correnti fredde da est

COSENZA – Il tempo sul Mediterraneo centrale è influenzo da una vasta circolazione ciclonica che, avanzando da ovest senza ostacoli, ha raggiunto l’Italia interessando da ieri il nord Italia con una prima perturbazione che in serata sarĂ quasi del tutto esaurita. Migliora al nord, peggiora invece al sud ed in Calabria a causa di una seconda e piĂą strutturata perturbazione, associata a correnti umide occidentali, che porterĂ un deciso peggioramento tra stanotte e domani. Condizioni perturbate soprattutto sui versanti tirrenici del cosentino dove avremo piogge, rovesci anche intensi e temporali diffusi. Le temperature non subiranno grandi variazioni, mantenendosi ancora miti e sopra la media del periodo. Maltempo che insisterĂ anche nella prima parte della prossima settimana. Da mercoledì, poi, le correnti atlantiche potrebbero essere sostituite con aria artica fredda in arrivo dall’est Europa che potrebbe riportarci in inverno con un deciso calo delle temperature, instabilitĂ diffusa e possibili nevicate a quote alte su Sila e Pollino.