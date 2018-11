Meteo Cosenza, fuori i cappotti: sarà un weekend invernale. Lunedì ancora maltempo

Le correnti fredde provenienti dalla Russia hanno spazzato via il clima mite delle ultime settimane. Fine settimana caratterizzato dal vento di tramontana, dai rovesci sullo jonio e da qualche spruzzata di neve sulle cime più alte di Sila e Pollino orientale. Da lunedì temperature su di qualche grado e maltempo in arrivo anche sui versanti tirrenici

.

COSENZA – Dalle temperature primaverili delle ultime due settimane a un vero e proprio assaggio d’inverno con le prime deboli nevicate sulle cime più alte dei versanti orientali di Sila e Pollino, venti di tramontata e rovesci sparsi. L’ennesimo stravolgimento meteo, causato dallo sbilanciamento verso est dell’anticiclone che in queste ore si è posizionato tra la Penisola Scandinava e la Russia, si è consumato nel giro di appena 24 ore innescato da una discesa di aria fredda che in queste ore sta dilagando un pò su tutta Italia. Non stiamo parlando di un’ondata di gelo o di freddo eclatante, ma di aria fredda in grado comunque di far crollare le temperature di almeno 8/10 gradi rispetto a un paio di giorni fa, facendole scendere sotto la media del periodo. L’aria fredda ha dato forza e vigore ad un minimo depressionario presente tra lo Ionio e l’Egeo determinando un aumento deciso dell’instabilità e dei rovesci che interessano ed interesseranno quasi esclusivamente i versanti orientali della Calabria. Nella notte è arrivata anche qualche spruzzata di neve sopra i 1500/1600 metri. Nel fine settimana avremo ancora vento tra il moderato e forte di tramontana, piogge e rovesci localizzati come detto sopratutto sui versanti jonici dove potremo avere marcato maltempo.

Lunedì, un secondo impulso decisamente più freddo, interesserà il nord Italia dove potrebbe nevicare a quote modeste. In Calabria, invece, le temperature risaliranno di qualche grado per l’arrivo di correnti atlantiche da ovest che porteranno diffuso maltempo, con piogge e fenomeni anche intensi questa volta sui versati tirrenici del cosentino anche nella giornata di martedì.Â