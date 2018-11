Meteo Cosenza, altro che estate di San Martino! Arrivano 10 giorni di sole e caldo anomalo

Stop al maltempo delle ultime settimane. Sta per aprirsi un lungo periodo di tempo mite e soleggiato per il deciso rinforzo dell’alta pressione di matrice sub-tropicale sul Mediterraneo centrale. Bel tempo e caldo fuori stagione ci accompagneranno ben oltre la metà del mese. E il freddo? Potrebbe arrivare solo a fine mese

.

COSENZA – La violenta ondata di maltempo delle ultime settimane, ha messo ancora una volta a nudo tutte le fragilità del nostro paese, presentando un conto salatissimo sia in termini di danni e devastazione, che come tributo di vite umane (oltre 32 i morti accertati da fine ottobre). Da nord a sud nubifragi, raffiche di vento, allagamenti, trombe d’aria, grandinate e fiumi straripati, hanno messo in ginocchio ben 10 regioni, Calabria compresa, che due giorni fa hanno ricevuto l’Ok allo stato d’emergenza con una primo finanziamento stanziato dal Governo di 53 milioni di euro, a fronte di una stima che supera il miliardo di euro.

Tornando alla stretta attualità meteorologica, ci avviamo verso un nuovo stravolgimento delle condizioni del tempo. Nel weekend, ci sarà un leggero peggioramento solo tra la Sicilia e la bassa Calabria per la scivolamento verso sud est di un vortice ciclonico che porterà qualche acquazzone. Nel frattempo, sul Mediterraneo centrale ed in Italia, si andrà rafforzando un robusto promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale, che terrà alla larga il flusso perturbato Atlantico. Tempeste di pioggia e vento si abbatteranno invece sul Regno Unito. La fase anticiclonica avverrà in concomitanza dell‘estate di San Martino, periodo che come dice il detto “dura tre giorni e un pochinino” e tradizionalmente si manifesta a metà autunno con una parentesi di sole e tepore fuori stagione dopo i primi freddi novembrini. Nulla di strano, se non fosse che del freddo non v’è stata traccia non solo in Italia, ma in quasi tutta l’Europa, dove invece ci sono state anomalie da record a causa dell’umidità e delle temperature miti. Di più: il bel tempo durerà per almeno 10 giorni e da questo punto di vista, dopo un periodo così turbolento, non può che fare bene. Molto meno invece il caldo anomalo che sembra non voler cedere al freddo che potrebbe arrivare solo verso la fine di novembre.