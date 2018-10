Meteo Cosenza, ultimo weekend con caldo anomalo. Da lunedì irrompe l’aria fresca

Il temporaneo rinforzo dell’altra pressione garantirà un fine settimana all’insegna del sole e caratterizzato ancora dal caldo fuori stagione. Ma l’aria mite di origine africana ha le ore contate per l’arrivo di correnti fresche dai Balcani che faranno calare le temperature

.

COSENZA – Siamo alle porte di un deciso cambiamento della circolazione atmosferica, che inizierà a materializzarsi all’inizio della prossima settimana, per poi concretizzarsi definitivamente verso la fine del mese. Il clima mite fuori stagione e le correnti umide nord africane, hanno caratterizzato il tempo su gran parte del Mediterraneo per quasi tutto il mese di ottobre. Un contesto decisamente fuori stagione, nel quale comunque non sono mancate le piogge e i temporali, a volte anche di forte intensità , che hanno provocato non pochi danni in Calabria ma anche in Sicilia e in Sardegna. Anomalia termica che raggiungerà il culmine proprio nel fine settimana, quando il vortice ciclonico responsabile dell’ultimo peggioramento all’estremo sud, andrà colmandosi definitivamente sulla Tunisia sotto la spinta dell’anticiclone sub-tropicale che garantirà due giorni di sole e temperature assai miti.Â

Ma come detto la novità più rilevante arriverà da lunedì, quando proprio l’anticiclone inizierà ad allungarsi verso l’Inghilterra favorendo la discesa di aria decisamente fresca dal Baltico verso le nazioni dell’est Europa e poi più giù fino ai Balcani. Aria fresca che tenderà ad interessare marginalmente anche le regioni adriatiche ed il sud. In questa prima fase avremo un rinforzo dei venti che ruoteranno tutti da nord e un primo peggioramento delle condizioni del tempo con instabilità diffusa, piogge e rovesci sparsi. Ovviamente l’effetto principale della discesa di aria fredda sarà il drastico calo delle temperature che, rispetto ai valori attuali, caleranno anche di 8 gradi. Provando poi a dare uno sguardo verso la fine del mese, potrebbe prendere piede l’ipotesi di un ulteriore discesa fredda con un maggiore coinvolgimento del sud Italia ed un clima che potrebbe assumere connotati invernali più che autunnali.Â