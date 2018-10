Meteo Cosenza, si allenta la morsa del maltempo ma restano rovesci e instabilità

Si attenuano le piogge che hanno messo in ginocchio buona parte della regione provocando allagamenti, smottamenti e purtroppo vittime. Resta confermata l’allerta arancione per la giornata di oggi dove non mancheranno piogge e rovesci un pò ovunque

.

COSENZA – Dopo la terribile giornata di ieri, la situazione meteo sulla nostra regione tende lentamente a migliorare. Il vortice mediterraneo responsabile della violentissima ondata di maltempo che ha colpito duramente buona parte della Calabria, non riuscendo ad evolvere verso est per la presenza di un robusto campo di alta pressione, è lentamente risalito verso nord ovest posizionandosi nell’alto tirreno. Le piogge, fortissime, hanno provocato smottamenti, allagamenti diffusi e purtroppo anche vittime. Le province maggiormente colpite dalle precipitazioni sono state quelle Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Come rilevato dall’Arpacal, tutti i corsi d’acqua dei bacini interessati dall’evento pluviometrico hanno fatto registrare un generale innalzamento dei livelli idrometrici e, in taluni casi, il superamento degli argini. Â

Il vortice di bassa pressione, seppur indebolito, manterrĂ il tempo instabile e a tratti perturbato un pò ovunque. Avremo ancora piogge, rovesci e temporali sparsi sopratutto sul versante tirrenico. Ma acquazzoni e rovesci saranno possibili anche sui versanti ionici. Resta dunque confermata l’allerta arancione per tutta la giornata di oggi. Domani avremo un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con il vortice che verrĂ riassorbito dal flusso oceanico. Nella prossima settimana inizio stabile ma nuovo possibile peggioramento da mercoledĂŹ.Â