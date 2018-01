Meteo Cosenza, più autunno che inverno. Gennaio si chiude con clima stabile e soleggiato

Poche novità dal punto di vista climatico nel weekend e parte della prossima settimana. Nei giorni della Merla, quelli tradizionalmente più freddi dell’anno, gennaio si chiuderà sotto il dominio anticiclonico che garantirà almeno fino a giovedì tempo soleggiato e temperature sopra la media

.

COSENZA – Come ampiamente scritto nel consueto appuntamento meteo della scorsa settimana, la Calabria si trova sotto l’effetto dell‘anticiclone delle Azzorre che sta garantendo clima stabile e soleggiato. Nei giorni della Merla, quelli tradizionalmente più freddi dell’anno che coincidono con gli ultimi 3 giorni di gennaio l’inverno, almeno da queste parti, è del tutto assente e al momento non sembrano intravedersi all’orizzonte possibili irruzioni fredde capaci di riportare la neve almeno in montagna. Le temperature, sopratutto di giorno, sono di diversi gradi sopra la media mentre di notte ed al primo mattino, in presenza di cieli sereni e con assenza di vento, il freddo si sta facendo sentire in pianura e nella vallate a causa dell’inversione termica per irraggiamento.

Dunque, poche novità dal punto di vista climatico per questo weekend e l’inizio della prossima settimana. Il tempo su Cosenza e provincia si manterrà soleggiato, al più poco nuvoloso, e asciutto. Solo qualche sporadico e debole piovasco potrebbe interessare la Calabria meridionale. Le temperature rimarranno miti ed ampiamente sopra la media del periodo anche per effetto di deboli venti di scirocco attivati da una perturbazione presente sulle Baleari. Un primo cenno di cambiamento potrebbe intravedersi giovedì con l’arrivo di una perturbazione atlantica.