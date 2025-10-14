Premio Imprese Storiche, Cosenza rende omaggio all’eccellenza che resiste nel tempo

COSENZA – La Sala Mancini della Camera di Commercio di Cosenza ha ospitato la settima edizione del “Premio Imprese Storiche”. Un riconoscimento voluto dal presidente Klaus Algieri per testimoniare la vicinanza a quelle aziende del territorio provinciale attive da almeno 25 anni oppure da 50 anni che si tramandano di padre in figlio, capaci di trasmettere nel tempo valori, competenze e tradizioni imprenditoriali.

Nel corso della cerimonia, sono state premiate le imprese che da decenni rappresentano un punto di riferimento per l’economia locale, contribuendo alla crescita sociale e culturale della provincia di Cosenza. L’evento ha voluto rendere omaggio alla solidità, alla resilienza e alla capacità di innovazione di realtà che, pur affondando le proprie radici nel passato, continuano a guardare con fiducia al futuro. Ma è un riconoscimento anche alle tante imprese che hanno resistito e resistono quotidianamente alle nuove sfide di questo settore.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Ente camerale nel sostenere e promuovere la cultura d’impresa, riconoscendo il ruolo fondamentale delle imprese storiche nella crescita economica, sociale e culturale della provincia di Cosenza. Sono 42 le imprese premiate.