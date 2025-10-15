Policlinico a Rende, Principe: «vicino all’UniCal, scelta logica e non campanilistica»

RENDE – Sul luogo dove dovrà sorgere il Policlinico, il sindaco di Rende, Sandro Principe, dopo aver risposto al primo cittadino di Cosenza, spiegando che la giusta collocazione, e non per una questione campanilistica, deve essere vicino all’Università della Calabria, chiarisce la sua posizione con la sua solita, ma pungente, ironia politica, anche all’opposizione comunale.

“A questi giovanotti dell’opposizione rendese – ribadisce Principe – vorrei ricordare che il Policlinico è una storia ormai consolidata, perché io di Facoltà di Medicina e di tutto ciò che ne comporta ufficialmente ne parlo da trent’anni. E finalmente, poi, all’UniCal è arrivata la Facoltà di Medicina, con due trienni: il primo, dove si studiano una serie di materie, e il secondo triennio, dove ci sono le cliniche”.